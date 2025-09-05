С Зеленским провели переговоры по членству Украины в Евросоюзе

Глава Евросовета Антониу Кошта провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Ужгороде (Украина). Стороны обсудили участие страны в европейских инициативах, санкционную политику и перспективы интеграции в Евросоюз. Об этом заявил сам Зеленский. 

«Сегодня в Ужгороде провели встречу с президентом Евросовета Антониу Коштой. <...> Наши переговоры были посвящены самому главному сейчас — это участие Украины в европейских программах, в частности, в программе SAFE, наше движение к членству в Евросоюзе», — написал украинский лидер в своем telegram-канале. Накануне Зеленский и Кошта встречались с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, а также провели консультации с другими европейскими лидерами.

Россия неоднократно отмечала, что считает стремление Украины вступить в ЕС — суверенным правом страны. Об этом же на Восточном экономическом форуме напомнил и российский президент Владимир Путин. Тем не менее Москва выступает против вступления Киева в НАТО. 

