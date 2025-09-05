Медведев: Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией

Россия пересмотрит военные подход к обустройству границы с Финляндией после вступления этой страны в НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов», — сказал Медведев. Он отметил, что невозможно игнорировать факт того, что Финляндия участник НАТО.
Ранее председатель Совбеза России отметил увеличение военной активности со стороны стран Балтии, Финляндии, Норвегии и Польши в непосредственной близости от российских рубежей. Заявление прозвучало на совещании после его инспекции российско-финской границы.
