Депутат из Петербурга придумал способ заставить россиян заниматься спортом

Депутат Цивилев предложил платить россиянам за занятия спортом
Цивилев предложил выплачивать 50 рублей за каждый километр выполненной дневной нормы
Цивилев предложил выплачивать 50 рублей за каждый километр выполненной дневной нормы

Чтобы заставить россиян заниматься спортом, нужно запустить федеральную систему SportID, которая позволит выплачивать гражданам по 50 рублей за каждый километр дневной нормы при пробежках, скандинавской ходьбе и занятиях на уличных тренажерах. Соответствующее предложение депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев отправил Министерству спорта РФ.

«Направил обращение в министерство спорта РФ с предложением запустить федеральную мотивационную систему SportID, которая будет поощрять обычных граждан за ежедневную физическую активность — будь то пробежка, велопрогулка, скандинавская ходьба или занятия на уличных тренажерах — выплатой в размере 50 рублей за каждый километр выполненной дневной нормы», — заявил Цивилев. Об этом он написал в своем telegram-канале. 

Он пояснил, что участники SportID смогут получать вознаграждение внутренней валютой платформы, которую можно будет обменять на скидки у партнеров — на спортивную экипировку, питание, абонементы в спортзалы и бассейны, а также на участие в любительских турнирах. «Такой подход не только мотивирует граждан быть активнее, но и делает поддержку осязаемой и полезной в повседневной жизни», — отметил депутат.

Для реализации проекта предлагается использовать портал «Госуслуг» — активность будет фиксироваться через синхронизацию с фитнес-трекерами и мобильными приложениями. Цивилев обратился в Минспорт, Минздрав и Минцифры с предложением создать рабочую группу и запустить пилотный проект SportID в нескольких регионах, включая Санкт-Петербург.

