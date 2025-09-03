Врач дала советы, как можно взбодриться, если не выспался

Если ночью не удалось выспаться, есть несколько способов, как можно взбодриться. Один из них — можно выйти на улицу в солнечную погоду, так как естественный свет помогает мозгу взбодриться. В холодное время года такой же эффект может дать использование ламп с белым светом дома или в офисе. Об этом рассказала URA.RU врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Станислава Чечулина.
«Мозг воспринимает солнечный свет как естественный сигнал к активности, что способствует повышению работоспособности», — подчеркнула врач в беседе с журналистами агентства. Специалист добавила, что взбодриться также может помочь быстрая разминка или умеренное употребление кофе в первой половине дня.
Чечулина также отметила, что если после 1-2 недель самостоятельных попыток нормализовать режим сна самочувствие не улучшилось, следует обратиться к терапевту или неврологу. По словам терапевта, к частым причинам нарушений сна относятся неудовлетворительная гигиена спальни, стресс, тревожность, сменный график работы, некоторые лекарства и переедание перед сном. Она напомнила, что взрослым рекомендуется спать не менее семи часов, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
В качестве дополнительных мер эксперт советует проветривать спальню перед сном и использовать приглушенный свет вечером. За час до отхода ко сну лучше отказаться от гаджетов. Если не удается заснуть в течение 15 минут, специалист рекомендует ненадолго выйти из спальни, отвлечься или сделать дыхательную практику — это поможет справиться с тревогой и избежать страха бессонницы.
