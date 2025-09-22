США может ввести санкции против МУС уже на этой неделе

Соединенные Штаты рассматривают возможность ввести санкции против всего Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе — такой шаг станет беспрецедентной эскалацией в ответ на расследования в отношении Израиля. Об этом информируют СМИ со ссылкой на информированные источники.
«Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций уже на этой неделе против всего Международного уголовного суда в полном составе. Тем самым поставив под угрозу повседневную деятельность суда в отместку за расследования предполагаемых военных преступлений Израиля», — говорится в сообщении агентства Рейтер.
Ранее Вашингтон ограничивался адресными санкциями — против отдельных прокуроров и судей МУС, включая главного прокурора Карима Хана. Однако включение самого суда как юридического лица в санкционный список означает блокировку его активов в юрисдикции США, запрет на финансовые операции с американскими банками и возможные ограничения для сотрудников суда, включая визовые запреты. Это может парализовать работу МУС, который частично зависит от международных переводов и сотрудничества с западными странами.
Шаг рассматривается как ответ на запрос прокурора МУС об ордере на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по подозрению в военных преступлениях в Газе. США, как стратегический союзник Израиля, неоднократно заявляли, что считают МУС предвзятым и не имеющим юрисдикции в отношении граждан стран, не подписавших Римский статут — в том числе США и Израиля.
