США может ввести санкции против МУС уже на этой неделе

Вашингтон планирует ввести санкции против МУС на этой неделе
США готовят санкции против всего МУС, сообщает Рейтер со ссылкой на источники
Соединенные Штаты рассматривают возможность ввести санкции против всего Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе — такой шаг станет беспрецедентной эскалацией в ответ на расследования в отношении Израиля. Об этом информируют СМИ со ссылкой на информированные источники.

«Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций уже на этой неделе против всего Международного уголовного суда в полном составе. Тем самым поставив под угрозу повседневную деятельность суда в отместку за расследования предполагаемых военных преступлений Израиля», — говорится в сообщении агентства Рейтер.

Ранее Вашингтон ограничивался адресными санкциями — против отдельных прокуроров и судей МУС, включая главного прокурора Карима Хана. Однако включение самого суда как юридического лица в санкционный список означает блокировку его активов в юрисдикции США, запрет на финансовые операции с американскими банками и возможные ограничения для сотрудников суда, включая визовые запреты. Это может парализовать работу МУС, который частично зависит от международных переводов и сотрудничества с западными странами.

Шаг рассматривается как ответ на запрос прокурора МУС об ордере на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по подозрению в военных преступлениях в Газе. США, как стратегический союзник Израиля, неоднократно заявляли, что считают МУС предвзятым и не имеющим юрисдикции в отношении граждан стран, не подписавших Римский статут — в том числе США и Израиля.

