Украинские дроны сбивают над Москвой

Собянин: ПВО сбила дроны над Москвой, угроза ликвидирована
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские дроны сбивают над Москвой — ПВО отразила атаку, работают экстренные службы
Украинские дроны сбивают над Москвой — ПВО отразила атаку, работают экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, направленных на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах работают все экстренные службы, обстановка находится под контролем.

«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Атака была предотвращена на подлете к городу — благодаря срабатыванию систем ПВО, дроны не достигли цели и были уничтожены в воздухе. По предварительным данным, падение обломков зафиксировано в отдаленных районах, пострадавших и разрушений на земле нет. Столичные службы МЧС, полиции и скорой помощи переведены в режим повышенной готовности, ведется мониторинг всех районов.

Атаки беспилотников на Москву фиксируются не впервые — ранее, 9 сентября, системы ПВО уже уничтожали летательные аппараты, направленные к столице. После подобных инцидентов экстренные службы традиционно переходят в режим повышенной готовности и проводят проверки на местах падения обломков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, направленных на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах работают все экстренные службы, обстановка находится под контролем. «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», — написал Собянин в своем telegram-канале. Атака была предотвращена на подлете к городу — благодаря срабатыванию систем ПВО, дроны не достигли цели и были уничтожены в воздухе. По предварительным данным, падение обломков зафиксировано в отдаленных районах, пострадавших и разрушений на земле нет. Столичные службы МЧС, полиции и скорой помощи переведены в режим повышенной готовности, ведется мониторинг всех районов. Атаки беспилотников на Москву фиксируются не впервые — ранее, 9 сентября, системы ПВО уже уничтожали летательные аппараты, направленные к столице. После подобных инцидентов экстренные службы традиционно переходят в режим повышенной готовности и проводят проверки на местах падения обломков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...