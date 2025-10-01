Названы сроки введения единых учебников в российских школах

Кравцов: массовое внедрение единых школьных учебников в РФ начнется с 2028 года
Переход на единые госучебники будет происходить поэтапно на протяжении двух последующих лет
Переход на единые госучебники будет происходить поэтапно на протяжении двух последующих лет Фото:

Массовое внедрение единых школьных учебников в России стартует с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Массовое внедрение [единых школьных учебников планируется] с 1 сентября 2028 года», — сказал Кравцов на прямой линии в ходе форума классных руководителей. Его слова приводит РИА Новости.

Министр сообщил, что переход на единые учебники будет осуществляться поэтапно, начиная с 2026 года. В 2027 году планируется внедрение государственных учебников по естественно-научным дисциплинам, а также по русскому языку и литературе. Кроме того, потребуется проведение апробации данных учебных материалов, подчеркнул Кравцов.

Ранее в ходе форума Кравцов также рассказал, что Минпросвещения РФ думает над созданием отечественной системы искусственного интеллекта. Планируется, что он будет направлен на поддержку школьников и учителей, помогая им в работе.

В Национальном центре «Россия» с 1 по 3 октября проходит Всероссийский форум классных руководителей. В работе форума принимают участие тысяча педагогов, представляющих школы и учреждения среднего профессионального образования из 89 субъектов Российской Федерации, а также учителя из стран СНГ и ближнего зарубежья, включая Абхазию, Киргизию, Казахстан, Монголию, Белоруссию, Южную Осетию, Таджикистан, Армению и Узбекистан. Для получения права участия в мероприятии педагоги прошли конкурсный отбор — всего было подано свыше 48 тысяч заявок. Организатором форума выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Основная цель мероприятия — обмен эффективными практиками воспитательной работы и обсуждение ключевых вопросов, стоящих перед современной системой школьного образования.

