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23 апреля 2018
19:22  23 апреля 2018 0

Почему повышение зарплат бюджетникам грозит обернуться увольнениями

Представляем схемы «рисования» больших доходов россиян на местах
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Демонстрация Челябинск, копейка, заработная плата
Работники бюджетной сферы могут так и не дождаться повышения жалованияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вопреки прогнозам Центрального банка, что зарплаты россиян существенно вырастут в нынешнем году, материальное положение большей части граждан вряд ли кардинально изменится к лучшему. Проблема в работодателях на местах, которые прибегнут к различным ухищрениям, чтобы сэкономить. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: для этого существует несколько схем.

Ранее Банк России спрогнозировал, что зарплаты бюджетников за 2018 год вырастут в среднем на четверть, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. По мнению ЦБ, с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11 тысяч рублей, в результате чего оплата труда вырастет на 1,5-2,9-процентного пункта.

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Россиянам обещают повышение зарплаты, но не факт, что это реально случится, говорят эксперты
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в разговоре с «URA.RU» указал на то, что повысить заработную плату работникам бюджетной сферы «легче легкого». «Как правило, бюджетники имеют маленький оклад и разного рода доплаты. Достаточно переименовать часть доплат в оклад — и проблема решена! Или же сократить часть сотрудников, перераспределив работу среди оставшихся», — пояснил эксперт прежнюю практику на местах.

Глава общественного движения «Реформы — Новый курс» Сергей Журавский говорит, что руководители бюджетных учреждений найдут немало способов для того, чтобы не повышать своим сотрудникам зарплату. «Существуют разные приемы: например, работника локальным актом могут перевести на неполную ставку при сохранении того же объема работ. Это вполне позволяет платить зарплату ниже МРОТ [минимального размера оплаты труда]. К слову, можно и при полной ставке платить ниже МРОТ. Привлечь работодателя к ответственности почти невозможно. Как только становится известно проверке, администрация сразу же готовит приказ о выплате стимулирующих и премий сотрудникам. В результате их общие доходы законно становятся выше МРОТ», — пояснил «URA.RU» Журавский.

Проректор одного из региональных вузов на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что с необходимостью повышать зарплаты бюджетные организации сталкиваются регулярно: «Однако у учреждения далеко не всегда есть для этого резервы. В некоторых случаях работников, в первую очередь технических, выводят за штат. Это объясняется передачей непрофильных функций специализированным организациям. Однако туда будут принимать тех же самых уволенных работников на почасовую оплату. Подобная форма оплаты позволяет с легкостью обходить норму МРОТ и не поднимать зарплату до прожиточного минимума. Формально закон не нарушается».

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Бюджетники будут рады даже небольшому увеличению жалования
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Собеседник «URA.RU» также отметил, что при почасовой оплате труда работникам не оплачиваются отпуск и больничные, потому как работодатели руководствуются не Трудовым кодексом, а собственными локальными актами.

По мнению главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, заработная плата бюджетников точно не повысится на 25%, как спрогнозировал ЦБ. «Повышение доходов может быть связано с увеличением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Для этого нужно повысить МРОТ на 15 процентов — примерно с 9,5 тысяч рублей до 11 тысяч. Правительство выделило на эти цели 20 миллиардов рублей, однако, по подсчетам Минтруда, для реализации этой задачи необходимо около 40 млрд. руб. Поэтому вполне вероятно, что и в этом году МРОТ не сравняется с прожиточным минимумом, а увеличится на 7-10%. Возможно, такого увеличения зарплат стоит ожидать и у бюджетников, потому что их зарплаты привязаны к МРОТ. В любом случае показатель — 25% — явно завышен», — пояснил он «URA.RU».

Иванов напомнил, что в последние годы реальные доходы населения неуклонно снижались. «Зарплаты бюджетников прямо зависят от доходов федерального бюджета, которые, в свою очередь, во многом определяются ценой на нефть. Она и так в последнее время была довольно стабильна, а с обострением сирийского конфликта резко возросла. Полагаю, этим и обусловлено решение правительства немного „подлатать дыры“ в доходах бюджетников. Однако внешнеполитическая ситуация сейчас нестабильна и трудно прогнозируема, и, если цена на нефть начнет „падать“, это приведет к необходимости масштабного сокращения бюджетных расходов», — заключил собеседник агентства.

После почти четырехлетнего падения в 2018 году зарплаты россиян могут вырасти на 4-5%, однако этот рост окажется «не совсем здоровым», признает в беседе с «URA.RU» финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Он [рост] преимущественно связан с повышением расходов бюджета, а не с ростом эффективности труда. Уверен, что повышение невозможно будет делать на регулярной основе. Помимо этого, повышение будет иметь инфляционные последствия, а значит, динамика реальных доходов теоретически будет сильно отставать от динамики номинальных зарплат», — пояснил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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