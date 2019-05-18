Что делать властям, чтобы не провалить переговоры с протестующими

Екатеринбуржцам пообещали предложить альтернативные площадки для строительства нового храма. Но где гарантия, что они будут довольны? Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбург постепенно выкарабкивается из политического кризиса, в котором находился целую неделю, когда в сквере около здания правительства проходили несанкционированные митинги. Сегодня в мэрии прошли вторые цивилизованные переговоры между властями и горожанами, которые не хотят строительства храма Святой Екатерины в том самом сквере. Одновременно губернатор Евгений Куйвашев анонсировал публикацию в понедельник списка новых мест для возможного строительства собора. Радоваться рано — риски срыва переговоров очень велики, властям нужно постоянно креативить, чтобы не вызвать у горожан подозрений в желании обмануть, уверены опрошенные агентством эксперты.

Первые переговоры насчет ситуации в сквере прошли в резиденции губернатора 14 мая, на следующий день после первых столкновений. Они не дали результата: пришедшие к Евгению Куйвашеву восемь человек, солидарных с протестующими, признались, что не могут повлиять на толпу. 16 мая к толпе вышел мэр Александр Высокинский и постарался перевести обсуждение в привычный ему формат. Он просто ткнул в первого попавшегося ему на глаза человека и дал ему поручение: «Собери 30 представителей этого протеста, приходи в мэрию в субботу, обсудим происходящее».

Александр Высокинский 16 мая вышел к протестующим Фото: Анна Майорова © URA.RU

Случайным человеком оказался свободный фотограф Александр Иванов, который сначала обрадовался этой миссии и даже начал собирать парламентеров, но уже 17 мая отказался от этой работы. Парламентеры испугались ответственности: протест в Екатеринбурге неконтролируемый, никто не может решиться говорить от имени толпы, которая зачастую даже не знает, что за люди ее представляют на переговорах.

Конечно, Иванова тут же заменили собой известные городские хайпожоры Иван Волков (утверждает, что он адвокат), пойманный на вымогательстве средств у бизнесменов за остановку пиар-кампании по распространению лжи Сергей Ярутин и называющий себя коммунистом Александр Ивачев. Городские хипстеры, не решавшиеся войти в список Александра Иванова, не скрывали своего удивления: Дмитрий Колезев накануне вечером писавший, что пойдет на встречу как журналист (хотя по уровню своего участия мог бы быть и в 30-ке), тут же с читающимся расстройством сообщил в своем telegram-канале, что лидерство в протесте захватывают те, у кого самый громкий голос.

Пришедшие на встречу с мэром требовали проведения референдума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем не менее в субботу встреча состоялась: Александр Высокинский согласился принять всех желающих. Политолог Александр Пирогов считает, что глава города не имел иного сценария: «У власти нет других вариантов. С одной стороны горожане, с другой президент. Власти сами себе вырыли яму, из которой им нужно будет выбираться со всей пролетарской яростью, иначе либо сверху, либо снизу их просто задавят».

Общение продолжалось около трех часов. Пришедшие к мэру требовали проведения не опроса населения, а реального референдума, хотели заменить нынешний железный забор вокруг стройки на прозрачный. В ходе обсуждения появилась новость об обращении губернатора Евгения Куйвашева к екатеринбуржцам, в котором он анонсировал публикацию 20 мая четырех новых площадок под строительство. Вновь зазвучали требования выбора площадки на референдуме.

В протестном сообществе возникло несколько мнений. Кто-то уверен, что губернатор успокоил возмущенных, а кто-то считает, что протест не остановить. Альтернативой референдуму остаются переговоры, так и не имеющие легитимных представителей от «сквера». Стоит учитывать, что участники митингов не представляют собой какой-то монолит, напоминает политолог Константин Калачев: «Для кого-то депутат гордумы Константин Киселев (один из лидеров несанкционированных акций протеста — прим. авт.) — авторитет, а для кого-то нет».

По словам Калачева, переговорщиков должно быть несколько. Он предположил, что в число делегатов могут войти даже люди из числа задержанных на незаконных митингах. Участниками переговоров могут стать и местные лидеры общественного мнения, но для этого им, как и другим кандидатам, нужно получить мандат доверия от протестующих, отметил Калачев. «А как его получить? Если только выбирать на общем собрании», — сказал собеседник агентства.

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге начала выправляться: стороны начали говорить друг с другом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые эксперты считают реализуемые пока форматы разговора неадекватным моменту. «Это ведь очень удобная позиция — пригласить к себе в кабинет, где ты хозяин положения, — говорит политолог Сергей Мошкин. — Но люди-то хотят говорить на открытой площадке. В конце концов, соберите какой-то зал большой, „Космос“ тот же самый, как это было в свое время на публичных слушаниях [по изменению устава города]», — предложил Мошкин.

Он добавил, что в переговорах должен был бы участвовать и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который всегда поддерживал строительство храма, и представители компаний — спонсоров проекта (УГМК и РМК). «Высокинский здесь будет скорее играть роль громоотвода», — считает политолог.

Известный в Екатеринбурге бизнесмен, бывший вице-мэр города Илья Борзенков, ждет, что власть будет поступать системно: «Есть нормальные процедуры — согласительная комиссия, круглые столы, есть Общественная палата. Нужны какие-то системные шаги для того, чтобы преодолевать этот раскол, не допускать воспламенения — нужно создавать инициативную группу, возвращать вопрос в повестку гордумы. При желании что-то организовать у них все получится за пару-тройку недель [согласно Избирательному кодексу РФ, общегородской референдум должен быть проведен в течение 30 дней после подачи обращения в гордуму. Но есть условие: под обращением должны быть подписи минимум 5% горожан]. Нас двигают только системные политические решения. Если мы гражданское общество, давайте быть обществом, а не просто толпой».