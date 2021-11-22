Русский вариант «Игры престолов» и открытие новой черной дыры

Астрономы обнаружили новую черную дыру малой массы в галактике-спутнике Млечного Пути Фото: depositphotos.com

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник нас ждут разноплановые развлечения — премьерное выступление южнокорейской группы BTS на мировом ТВ, первый взгляд на русскую версию «Игры Престолов» и демонстрация новой черной дыры, которую астрономы обнаружили 160 тысячах световых лет от Земли. Все это — в нашей новой Афише URA.RU.

Что сделать утром

Смотрим первое выступление на международном телевидении южнокорейской группы BTS. Они выступили на американской музыкальной премии American Music Awards (AMA) вместе с британской группой Coldplay. Коллективы совместно спели трек «My Universe». Во время мероприятия стало известно, что BTS победила в главной номинации AMA — их признали лучшими артистами года.

Что сделать днем

Днем смотрим трейлер первой части проекта «Этерна», созданного по фэнтезийному циклу книг Веры Камши «Отблески Этерны». Первый анонс многосерийной истории опубликовал сервис «Кинопоиск», который принимал участие в разработке экранизации. Вселенная Камши напоминает Европу XVII века, где борьбу за власть ведут «потомки древних правителей и их вассалов, мистики и церковники» Премьера новой попытки замахнуться на звание русской «Игры престолов» состоится на «Кинопоиске» в январе 2022 года.

Что сделать вечером

Вечером можно послушать двухчасовую лекцию об изменах и ревности. Профессиональные психологи расскажут, что толкает людей на измену и можно ли сохранить отношения после этого. Смотреть и слушать лекцию можно будет онлайн через Zoom в 19:30 (московское время), а если не успеете — запись лекции будет доступна еще год.

Бонус. Астрономы при помощи телескопа Европейской южной обсерватории обнаружили новую черную дыру малой массы в галактике-спутнике Млечного Пути — Большом Магеллановом Облаке. Черная дыра располагается в 160 тысячах световых лет от Земли и выдала себя влиянием на движение звезды-компаньона.