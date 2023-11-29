Россия и Белоруссия утвердили план победы над Западом

На его реализацию у союзников есть три года

29 ноября 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

В Доме правительства прошло заседание Совета министров Союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешний этап интеграции России и Белоруссии крайне важен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко утвердили новые ориентиры в рамках выполнения положений договора о Союзном государстве на перспективу 2024—2026 годов. Их реализация позволит обеим странам добиться технической и экономический независимости, что необходимо для борьбы с западными санкциями. Так опрошенные URA.RU эксперты трактуют итоги 53-го заседания Совета министров. Открывая заседание, Мишустин подчеркнул важность нынешнего этапа интеграционного взаимодействия между Россией и Белоруссией. «Близится к завершению работа над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов», — заявил Мишустин. Премьер отметил, что выполнено уже 90% из более чем 990 согласованных мероприятий, принято 140 из 200 подготовленных нормативных актов. Эта работа заложила основу для проведения единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общего транспортного рынка, правил конкуренции, правового пространства для бизнеса и граждан обеих стран, обеспечения равных возможностей для потребителей. На фоне санкционного режима необходимо укреплять сотрудничество, сказал Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конкретными результатами от интеграции в Союзном государстве Мишустин назвал укрепление экономического партнерства и обеспечение технической независимости двух стран, что особенно важно на фоне введенных западными странами санкций против России и Белоруссии. По словам премьера, совместные инвестиционные проекты востребованы в промышленности, энергетике, транспорте, лесозаготовке, микроэлектронике, авиастроении и сфере информационных технологий. Также Мишустин рассказал о развитии совместной с Белоруссией подготовки кадров в сфере инноваций. «Мы сегодня с Романом Александровичем [Головченко] на личной встрече подробно обсуждали возможные программы в этой сфере. Это обязательное условие для укрепления нашего технологического суверенитета, обеспечения высококвалифицированными кадрами наших экономик», — подчеркнул глава правительства. Белорусский премьер отметил, что самые трудные этапы пройдены и теперь необходимо принимать системные меры по повышению технологической независимости — создавать собственные технологии, которые бы превосходили иностранные. «В увязке с этим надлежит решить комплекс задач по созданию единого IT-ландшафта Союзного государства, приоритетному использованию собственных научно-технических разработок и продвижению отечественного софта», — заявил Головченко. Новость по теме Россия и Белоруссия выстраивают основу для Союзного государства Залогом успешного преодоления внешнего давления для России и Белоруссии профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев видит укрепление взаимодействия в сфере науки и образования. «Система образования — это краеугольный камень победы любого государства. Сейчас идет активный обмен молодежи, что является позитивным показателем дальнейшей интеграции. Потому что молодежь — это будущее», — подчеркнул собеседник агентства. С защитой от внешних угроз связал усиление сотрудничества в сфере науки и образования декан факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. «Сотрудничество в сфере науки и образования отвечает вопросам национальной безопасности и защиты национального суверенитета», — сказал эксперт. Для сохранения интенсивности интеграционных процессов необходимо работать над укреплением общих ценностей через систему образования, указал Алексей Ярошенко Фото: Сергей Русанов © URA.RU Санкционное давление на оба государства лишь способствует усилению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией, продолжает Селезнев. «Внешние вызовы еще больше толкают нас в объятья друг друга. В условиях, когда эти вызовы одинаковы для России и Беларуси, понятно, что одна голова хорошо, две — лучше», — сказал Селезнев. Санкции способствовали сближению России и Белоруссии, считает Павел Селезнев Фото: Георгий Бергал © URA.RU С этим согласен и руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. «Наши страны оказались в таком положении, когда усилению интеграции просто нет альтернативы. И это касается не только союзного государства, это касается в принципе всего ЕАЭС», — резюмировал Родионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко утвердили новые ориентиры в рамках выполнения положений договора о Союзном государстве на перспективу 2024—2026 годов. Их реализация позволит обеим странам добиться технической и экономический независимости, что необходимо для борьбы с западными санкциями. Так опрошенные URA.RU эксперты трактуют итоги 53-го заседания Совета министров. Открывая заседание, Мишустин подчеркнул важность нынешнего этапа интеграционного взаимодействия между Россией и Белоруссией. «Близится к завершению работа над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов», — заявил Мишустин. Премьер отметил, что выполнено уже 90% из более чем 990 согласованных мероприятий, принято 140 из 200 подготовленных нормативных актов. Эта работа заложила основу для проведения единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общего транспортного рынка, правил конкуренции, правового пространства для бизнеса и граждан обеих стран, обеспечения равных возможностей для потребителей. Конкретными результатами от интеграции в Союзном государстве Мишустин назвал укрепление экономического партнерства и обеспечение технической независимости двух стран, что особенно важно на фоне введенных западными странами санкций против России и Белоруссии. По словам премьера, совместные инвестиционные проекты востребованы в промышленности, энергетике, транспорте, лесозаготовке, микроэлектронике, авиастроении и сфере информационных технологий. Также Мишустин рассказал о развитии совместной с Белоруссией подготовки кадров в сфере инноваций. «Мы сегодня с Романом Александровичем [Головченко] на личной встрече подробно обсуждали возможные программы в этой сфере. Белорусский премьер отметил, что самые трудные этапы пройдены и теперь необходимо принимать системные меры по повышению технологической независимости — создавать собственные технологии, которые бы превосходили иностранные. «В увязке с этим надлежит решить комплекс задач по созданию единого IT-ландшафта Союзного государства, приоритетному использованию собственных научно-технических разработок и продвижению отечественного софта», — заявил Головченко. Залогом успешного преодоления внешнего давления для России и Белоруссии профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев видит укрепление взаимодействия в сфере науки и образования. «Система образования — это краеугольный камень победы любого государства. Сейчас идет активный обмен молодежи, что является позитивным показателем дальнейшей интеграции. Потому что молодежь — это будущее», — подчеркнул собеседник агентства. С защитой от внешних угроз связал усиление сотрудничества в сфере науки и образования декан факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Санкционное давление на оба государства лишь способствует усилению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией, продолжает Селезнев. «Внешние вызовы еще больше толкают нас в объятья друг друга. В условиях, когда эти вызовы одинаковы для России и Беларуси, понятно, что одна голова хорошо, две — лучше», — сказал Селезнев. С этим согласен и руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. «Наши страны оказались в таком положении, когда усилению интеграции просто нет альтернативы. И это касается не только союзного государства, это касается в принципе всего ЕАЭС», — резюмировал Родионов.