Россия и Белоруссия утвердили план победы над Западом

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко утвердили новые ориентиры в рамках выполнения положений договора о Союзном государстве на перспективу 2024—2026 годов. Их реализация позволит обеим странам добиться технической и экономический независимости, что необходимо для борьбы с западными санкциями. Так опрошенные URA.RU эксперты трактуют итоги 53-го заседания Совета министров.
Открывая заседание, Мишустин подчеркнул важность нынешнего этапа интеграционного взаимодействия между Россией и Белоруссией. «Близится к завершению работа над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов», — заявил Мишустин.
Премьер отметил, что выполнено уже 90% из более чем 990 согласованных мероприятий, принято 140 из 200 подготовленных нормативных актов. Эта работа заложила основу для проведения единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общего транспортного рынка, правил конкуренции, правового пространства для бизнеса и граждан обеих стран, обеспечения равных возможностей для потребителей.
На фоне санкционного режима необходимо укреплять сотрудничество, сказал Мишустин
Конкретными результатами от интеграции в Союзном государстве Мишустин назвал укрепление экономического партнерства и обеспечение технической независимости двух стран, что особенно важно на фоне введенных западными странами санкций против России и Белоруссии. По словам премьера, совместные инвестиционные проекты востребованы в промышленности, энергетике, транспорте, лесозаготовке, микроэлектронике, авиастроении и сфере информационных технологий.
Также Мишустин рассказал о развитии совместной с Белоруссией подготовки кадров в сфере инноваций. «Мы сегодня с Романом Александровичем [Головченко] на личной встрече подробно обсуждали возможные программы в этой сфере.
Это обязательное условие для укрепления нашего технологического суверенитета, обеспечения высококвалифицированными кадрами наших экономик», — подчеркнул глава правительства.
Белорусский премьер отметил, что самые трудные этапы пройдены и теперь необходимо принимать системные меры по повышению технологической независимости — создавать собственные технологии, которые бы превосходили иностранные. «В увязке с этим надлежит решить комплекс задач по созданию единого IT-ландшафта Союзного государства, приоритетному использованию собственных научно-технических разработок и продвижению отечественного софта», — заявил Головченко.
Залогом успешного преодоления внешнего давления для России и Белоруссии профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев видит укрепление взаимодействия в сфере науки и образования. «Система образования — это краеугольный камень победы любого государства. Сейчас идет активный обмен молодежи, что является позитивным показателем дальнейшей интеграции. Потому что молодежь — это будущее», — подчеркнул собеседник агентства.
С защитой от внешних угроз связал усиление сотрудничества в сфере науки и образования декан факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.
«Сотрудничество в сфере науки и образования отвечает вопросам национальной безопасности и защиты национального суверенитета», — сказал эксперт.
Для сохранения интенсивности интеграционных процессов необходимо работать над укреплением общих ценностей через систему образования, указал Алексей Ярошенко
Санкционное давление на оба государства лишь способствует усилению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией, продолжает Селезнев. «Внешние вызовы еще больше толкают нас в объятья друг друга. В условиях, когда эти вызовы одинаковы для России и Беларуси, понятно, что одна голова хорошо, две — лучше», — сказал Селезнев.
Санкции способствовали сближению России и Белоруссии, считает Павел Селезнев
С этим согласен и руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. «Наши страны оказались в таком положении, когда усилению интеграции просто нет альтернативы. И это касается не только союзного государства, это касается в принципе всего ЕАЭС», — резюмировал Родионов.
Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко утвердили новые ориентиры в рамках выполнения положений договора о Союзном государстве на перспективу 2024—2026 годов. Их реализация позволит обеим странам добиться технической и экономический независимости, что необходимо для борьбы с западными санкциями. Так опрошенные URA.RU эксперты трактуют итоги 53-го заседания Совета министров. Открывая заседание, Мишустин подчеркнул важность нынешнего этапа интеграционного взаимодействия между Россией и Белоруссией. «Близится к завершению работа над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024—2026 годов», — заявил Мишустин. Премьер отметил, что выполнено уже 90% из более чем 990 согласованных мероприятий, принято 140 из 200 подготовленных нормативных актов. Эта работа заложила основу для проведения единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общего транспортного рынка, правил конкуренции, правового пространства для бизнеса и граждан обеих стран, обеспечения равных возможностей для потребителей. Конкретными результатами от интеграции в Союзном государстве Мишустин назвал укрепление экономического партнерства и обеспечение технической независимости двух стран, что особенно важно на фоне введенных западными странами санкций против России и Белоруссии. По словам премьера, совместные инвестиционные проекты востребованы в промышленности, энергетике, транспорте, лесозаготовке, микроэлектронике, авиастроении и сфере информационных технологий. Также Мишустин рассказал о развитии совместной с Белоруссией подготовки кадров в сфере инноваций. «Мы сегодня с Романом Александровичем [Головченко] на личной встрече подробно обсуждали возможные программы в этой сфере. Белорусский премьер отметил, что самые трудные этапы пройдены и теперь необходимо принимать системные меры по повышению технологической независимости — создавать собственные технологии, которые бы превосходили иностранные. «В увязке с этим надлежит решить комплекс задач по созданию единого IT-ландшафта Союзного государства, приоритетному использованию собственных научно-технических разработок и продвижению отечественного софта», — заявил Головченко. Залогом успешного преодоления внешнего давления для России и Белоруссии профессор Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев видит укрепление взаимодействия в сфере науки и образования. «Система образования — это краеугольный камень победы любого государства. Сейчас идет активный обмен молодежи, что является позитивным показателем дальнейшей интеграции. Потому что молодежь — это будущее», — подчеркнул собеседник агентства. С защитой от внешних угроз связал усиление сотрудничества в сфере науки и образования декан факультета международных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. Санкционное давление на оба государства лишь способствует усилению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией, продолжает Селезнев. «Внешние вызовы еще больше толкают нас в объятья друг друга. В условиях, когда эти вызовы одинаковы для России и Беларуси, понятно, что одна голова хорошо, две — лучше», — сказал Селезнев. С этим согласен и руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. «Наши страны оказались в таком положении, когда усилению интеграции просто нет альтернативы. И это касается не только союзного государства, это касается в принципе всего ЕАЭС», — резюмировал Родионов.