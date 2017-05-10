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10 мая 2017
10:09  10 мая 2017 0

Эксперты назвали лучшую подержанную машину до ста тысяч рублей

Клипарт 3. Нижневартовск., марка авто, nissan, ниссан
Эксперты: ничего лишнего - надежность и экономияФото: Александр Елизаров © URA.RU

Эксперты исследовали российский рынок подержанных автомобилей и пришли к выводу, что Nissan Almera N15 в кузове 1995—2000 годов является лучшим выбором в категории до 100 тысяч рублей.

Решающую роль в победе этой модели сыграли надежность машины при простоте и дешевизне обслуживания. Мощность 1,6-литрового двигателя данной модели достигает 100 л. с., чего с головой хватает для городской езды, сообщает телеканал 360.

Автомобиль не имеет особых характеристик, однако становится верным другом, если водитель нуждается в доступном средстве передвижения. Специалисты отметили функциональность салона и неплохую шумоизоляцию.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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