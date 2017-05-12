Самолет Трампа мог взорваться из-за халатности механиков

09:37 12 мая 2017 1

Президент США избежал катастрофы благодаря честному механику Фото: depositphotos.com © URA.RU

Техники компании Боинг не проверили самолет Трампа согласно регламенту. Расследование выявило, что президентский борт некоторое время был «летающей бомбой». Информация появилась в отчете федеральных властей США.

В документе сообщается о нарушениях, допущенных предприятием Boeing в Сан-Антонио, штат Техас. Согласно отчету, сотрудники фирмы допустили загрязнение кислородного оборудования, используя неочищенные инструменты. Такая ошибка могла привезти к возникновению пожара на борту или даже взрыву, передает «Федеральное агентство новостей».

Сообщается, что поводом для расследования послужило обращение механика фирмы «Боинг», который добросовестно сообщил о возможном нарушении. Никаких происшествий в связи с ошибкой механиков самолет не перенес, но ликвидация последствий халатности обошлась компании Boeing в четыре миллиарда долларов.

«Мы предприняли оперативные действия и доложили об инциденте американским ВВС. Boeing очистила кислородное оборудование за свой счет», — сообщает Boeing. Как добавляет телеканал 360, самолет снова допустили к эксплуатации после проведения повторной диагностики.