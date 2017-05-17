Самый длинный домашний кот в мире покорил соцсети. ФОТО, ВИДЕО

21:30 17 мая 2017 0

Популярность нисколько не заботит Омара ФОТО: Instagram omar_mainecoon

Кот по кличке Омар породы мейн-кун живет в Австралии, питается мясом кенгуру и, возможно, является самым длинным котом на планете.

Хозяйка Омара решила создать любимцу аккаунт в «Инстаграме» и вскоре кот взорвал соцсеть — 14 тысяч подписчиков, тысячи лайков и публикации в СМИ. Кошатница сообщила, что под шумок хочет продвинуть Омара в книгу рекордов Гиннесса.

«Мы думаем, что он, возможно, самый длинный кот в мире, — рассказывает Стефи Хёрст, хозяйка Омара, — но мы пока ничего не предпринимали в связи с этим, потому что он еще не до конца вырос».

Вес Омара составляет 14 килограмм, а рост считается большим даже для породы мейн-кун, которая славится гигантскими кошками, сообщает Medialeaks.ru.

Маленький мейн-кун быстро вырос, питаясь мясом кенгуру. В доме у Стефи живёт ещё собака породы колли, ну и сами посмотрите, как она смотрится рядом с Омаром. Можно даже сказать, на фоне Омара.