{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
21:30  17 мая 2017 0

Самый длинный домашний кот в мире покорил соцсети. ФОТО, ВИДЕО

Популярность нисколько не заботит ОмараФОТО: Instagram omar_mainecoon

Кот по кличке Омар породы мейн-кун живет в Австралии, питается мясом кенгуру и, возможно, является самым длинным котом на планете.

Хозяйка Омара решила создать любимцу аккаунт в «Инстаграме» и вскоре кот взорвал соцсеть — 14 тысяч подписчиков, тысячи лайков и публикации в СМИ. Кошатница сообщила, что под шумок хочет продвинуть Омара в книгу рекордов Гиннесса.

«Мы думаем, что он, возможно, самый длинный кот в мире, — рассказывает Стефи Хёрст, хозяйка Омара, — но мы пока ничего не предпринимали в связи с этим, потому что он еще не до конца вырос».

Вес Омара составляет 14 килограмм, а рост считается большим даже для породы мейн-кун, которая славится гигантскими кошками, сообщает Medialeaks.ru.

Маленький мейн-кун быстро вырос, питаясь мясом кенгуру. В доме у Стефи живёт ещё собака породы колли, ну и сами посмотрите, как она смотрится рядом с Омаром. Можно даже сказать, на фоне Омара.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров