31 августа 2025

Канцлер ФРГ Мерц: Германия спасла НАТО от распада

Германия спасла НАТО от распада: такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обосновывая решение правительства увеличить государственные заимствования ради роста расходов на оборону. Об этом глава ФРГ сообщил в интервью местному телеканалу.

«По сути, мы смогли сохранить НАТО благодаря нашему решению. Я же был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и не были бы готовы выделить 3,5% ВВП на оборону ФРГ и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распалась бы в тот день. Мы предотвратили это», — отметил канцлер в эфире ZDF.

В ходе интервью Мерц подчеркнул, что решение о корректировке бюджета и пересмотре долговых ограничений принималось вопреки его собственным предвыборным обещаниям. Однако глава правительства пояснил, что поводом для таких действий стала «кардинально изменившаяся ситуация» в сфере безопасности Европы. В то же время канцлер признал наличие проблемы с увеличением долгового бремени Германии.

Вопрос о целесообразности существования НАТО и его единстве ранее поднимался на фоне дискуссий о возможном выходе Турции из альянса и сокращении американского военного присутствия в Европе. На июньском саммите в Гааге страны договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, чтобы компенсировать эти риски и усилить самостоятельность европейских членов блока.

