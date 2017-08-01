Министерство труда предложило ввести денежные санкции для продавцов, которые отказали в приобретении или услугах товаров инвалидам, лицам пожилого возраста и детям. Кроме этого ведомство сочло нужным ввести дополнительные наказания за обман данных групп граждан.
За подобные действия максимальные штрафы для юридических лиц могут составить от 100 до 500 тысяч рублей. Минтруд уже подготовил соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и в закон «О защите прав потребителей».
Ведомство подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации…». Также оно сообщило о установке особых мер защиты прав потребителей из инвалидов, лиц пожилого возраста и детей. Корректировки будут внесены в закон «О защите прав потребителей» и КоАП. В поправках предусмотрено «введение ответственности за отказ в заключении договора или иное воспрепятствование в доступе к товарам, работам, услугам по причинам, связанным с состоянием здоровья, возрастом, ограничением жизнедеятельности потребителя».
В министерстве труда объяснили, что «иное препятствование» намекает на «отказ в обслуживании инвалидов, лиц пожилого возраста и детей». За такое нарушение грозят наказания по двум статьям КоАПа. В ст. 14.7 «Обман потребителей» рекомендуют добавить отдельные наказания за «действия, совершенные заведомо в отношении потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей». Штраф предлагают сделать в размере от 100 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц и до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, передает «Известия».
Министерство труда предлагает наказывать продавцов по ст. 14.8. КоАП «Нарушение иных прав потребителей» за игнорирование особых потребностей потребителей из числа инвалидов, лиц пожилого возраста и детей. По данной статье штраф будет выглядеть намного скромнее: до 20 тысяч рублей — для юридических лиц и до 5 тысяч рублей — для должностных лиц.