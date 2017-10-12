08:07 12 октября 2017 0

Журналист почему-то решил, что на борту венгерской авиакомпании его непременно должны обслужить на украинском языке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский журналист Роман Скрыпин остался недоволен перелетом на борту венгерской авиакомпании Wizz Air из-за того, что стюардесса отказалась разговаривать с ним на украинском языке. Свои эмоции журналист выплеснул на странице в Facebook.

Скрыпин рассказал, что летел с Wizz Air из Гамбурга в Киев. Он был уверен, что все стюардессы — украинки, а потому потребовал, чтобы с ним разговорили на его государственном языке. «Стюардесса прекрасно могла говорить на государственном языке, но по-хамски отказалась предоставлять услуги на языке страны, в которую доставляла рейс. Зовут ее Галина. Так было написано на бейдже», — отметил журналист в соцсети.

Ранее скандал получила история, когда украинская детская писательница Лариса Ницой швырнула в продавца мелочью за то, что та разговаривала с ней на русском языке. По словам писательницы, она собирается засудить магазин.