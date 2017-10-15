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15 октября 2017
14 октября 2017
02:46  15 октября 2017 0

«Это Берлин 30-х годов». В Совфеде осудили многотысячный марш украинских националистов

Украинские националисты стройными рядами прошлись по центру КиеваФото: BBC.COM/Associated Press

Современный Киев все больше напоминает по своей атмосфере Берлин времен третьего рейха «благодаря» факельным шествиям украинских националистов. С такой оценкой выступил российский сенатор Франц Клинцевич.

«Трудно поверить, что подобное возможно в 21 веке после всех немыслимых жертв, которые понесло человечество. Настоящий шабаш националистов. Киев сегодня — это Берлин начала 30-х годов прошлого века. Новые фашисты рвутся к власти в самом центре континента. Европа опять безмолвствует. Неужели история ничему не учит?», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Напомним, что в минувшую субботу в столице Украины состоялось шествие националистов, посвященное 75-летию украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ). В мероприятии приняли участие все ведущие националистические объединения. По данным полиции Киева, марш собрал свыше 10 тысяч человек.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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