В Кремле ответят США на введение санкций против нефтяного сектора России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, власти выразили оптимизм по поводу ситуации в секторе Газа. Что еще Песков сообщил журналистам в ходе конференц-колла — в материале URA.RU.
Как Россия ответит на санкции США
В Кремле внимательно изучают последствия американских санкций, нацеленных на нефтяной сектор России. В процессе разработки находится стратегия, направленная на снижение ущерба от этих ограничений. Песков не исключил возможности введения ответных мер со стороны РФ, подчеркнув, что действия правительства будут соответствовать национальным интересам страны.
Переговоры по сектору Газа
В Кремле смотрят с оптимизмом на информацию о том, что переговоры, касающиеся сектора Газа, подходят к завершающему этапу. Песков подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, что делает перемирие крайне необходимым для стабилизации условий в регионе и предоставления помощи нуждающимся.
Эксгумация на Украине останков советских героев
Песков выразил озабоченность по поводу действий властей Украины, которые эксгумируют останки советских воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне, и восхваляют нацистские идеологии. Так он прокомментировал информацию о решении львовских властей перезахоронить останки более 200 советских солдат, включая известного разведчика Николая Кузнецова, Героя Советского Союза. Он также подчеркнул, что приоритет отдается живым, и в Кремле прилагают максимум усилий для того, чтобы российские граждане могли вернуться домой из украинского плена.
Как в Кремле относятся к иностранным наемникам
В Кремле осведомлены о действиях иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины против российских военных. Песков заявил, что они являются законными целями для Вооруженных сил России.
Приезд в Россию лидера КНДР
На текущий момент отсутствуют подтвержденные данные о планируемом визите главы Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Россию. По его словам, о любых подробностях относительно дальнейших контактов будет сообщено дополнительно.
Встреча Путина с президентом ЦАР
Песков сообщил, что предстоящая встреча Путина и главы Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадера будет сфокусирована на развитии двусторонних связей, в том числе на аспектах безопасности. Песков подчеркнул, что РФ располагает значительными достижениями и стремится реализовать проекты, которые будут предметом обсуждения на предстоящих переговорах.
Заседание российского организационного комитета «Победа»
Сегодня, 15 января, состоится заседание организационного комитета «Победа» Российской Федерации в режиме видеоконференции в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин произнесет на мероприятии вступительное слово. В ходе предстоящего совещания будут рассмотрены такие важные вопросы, как увековечение памяти тех, кто погиб, защищая Родину, присуждение звания «Город трудовой доблести» Российской Федерации, исполнение государственных программ помощи ветеранам военных действий, а также охрана исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Запрет ЕС на импорт алюминия из РФ
В Кремле заявили, что ограничения на ввоз в страны Евросоюза первичного алюминия из России могут нарушить стабильность на глобальном рынке. Песков подчеркнул, что в администрации президента РФ допускают, что подобные дискуссии действительно ведутся.
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