Избранный президент США Дональд Трамп завершит украинский конфликт за несколько месяцев вместо предвыборного обещания урегулировать ситуацию за сутки. Об этом сообщили некоторые соратники республиканца.
«На урегулирование конфликта уйдут месяцы», — заявили два соратника Трампа для агентства Reuters. Они назвали предыдущее обещание республиканца завершить конфликт за сутки предвыборным бахвальством и непониманием сложившейся ситуации.
Эти выводы согласуются с высказываниями новоназначенного спецпредставителя Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что сейчас Трамп намерен решить конфликт России и Украины в течение 100 дней, что значительно превышает изначальный срок. При этом, по словам экса-посла Штатов на Украине и ныне работающего в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне Джона Хербста, даже такой прогноз является «слишком оптимистичным».
Подобную позицию Трампа по увеличению срока урегулирования конфликта ранее транслировал Financial Times. Кроме того, по мнению премьер-министра Италии Джорджии Мелони, Европа может убедить нового американского главу, наоборот, усилить Киев. Это произойдет перед потенциальными переговорами с Россией, подчеркнула она.
Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская сообщила, что Россия будет стремиться к стабильной форме мира по ситуации на Украине. Таким образом она ответила на возможное предложение Трампа для президента России Владимира Путина о сотрудничестве в космической отрасли для завершения украинского конфликта, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.