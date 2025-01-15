Reuters: Трамп не сдержал своего обещания по завершению СВО

Reuters: Трамп посвятит несколько месяцев решению конфликта на Украине
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Трамп не сдержал своего предвыборного обещания по Украине
Трамп не сдержал своего предвыборного обещания по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп завершит украинский конфликт за несколько месяцев вместо предвыборного обещания урегулировать ситуацию за сутки. Об этом сообщили некоторые соратники республиканца. 

«На урегулирование конфликта уйдут месяцы», — заявили два соратника Трампа для агентства Reuters. Они назвали предыдущее обещание республиканца завершить конфликт за сутки предвыборным бахвальством и непониманием сложившейся ситуации.

Эти выводы согласуются с высказываниями новоназначенного спецпредставителя Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что сейчас Трамп намерен решить конфликт России и Украины в течение 100 дней, что значительно превышает изначальный срок. При этом, по словам экса-посла Штатов на Украине и ныне работающего в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне Джона Хербста, даже такой прогноз является «слишком оптимистичным».

Подобную позицию Трампа по увеличению срока урегулирования конфликта ранее транслировал Financial Times. Кроме того, по мнению премьер-министра Италии Джорджии Мелони, Европа может убедить нового американского главу, наоборот, усилить Киев. Это произойдет перед потенциальными переговорами с Россией, подчеркнула она.

Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская сообщила, что Россия будет стремиться к стабильной форме мира по ситуации на Украине. Таким образом она ответила на возможное предложение Трампа для президента России Владимира Путина о сотрудничестве в космической отрасли для завершения украинского конфликта, передает RT. 

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Избранный президент США Дональд Трамп завершит украинский конфликт за несколько месяцев вместо предвыборного обещания урегулировать ситуацию за сутки. Об этом сообщили некоторые соратники республиканца.  «На урегулирование конфликта уйдут месяцы», — заявили два соратника Трампа для агентства Reuters. Они назвали предыдущее обещание республиканца завершить конфликт за сутки предвыборным бахвальством и непониманием сложившейся ситуации. Эти выводы согласуются с высказываниями новоназначенного спецпредставителя Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что сейчас Трамп намерен решить конфликт России и Украины в течение 100 дней, что значительно превышает изначальный срок. При этом, по словам экса-посла Штатов на Украине и ныне работающего в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне Джона Хербста, даже такой прогноз является «слишком оптимистичным». Подобную позицию Трампа по увеличению срока урегулирования конфликта ранее транслировал Financial Times. Кроме того, по мнению премьер-министра Италии Джорджии Мелони, Европа может убедить нового американского главу, наоборот, усилить Киев. Это произойдет перед потенциальными переговорами с Россией, подчеркнула она. Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская сообщила, что Россия будет стремиться к стабильной форме мира по ситуации на Украине. Таким образом она ответила на возможное предложение Трампа для президента России Владимира Путина о сотрудничестве в космической отрасли для завершения украинского конфликта, передает RT. 
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