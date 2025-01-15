После развала элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Украина больше не будет формировать подразделения. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс.
«Украинское командование больше не будет формировать новые бригады ВСУ», — заявил Экс в статье для Forbes. По его словам, в будущем новые мобилизованные украинцы будут пополнять нынешние бригады ВСУ.
Ранее во время тренировок на территории Франции из рядов бригады «Анна Киевская» дезертировали десятки военнослужащих. Кроме того, после переброски бригады в район Красноармейска она потерпела значительные потери. Изначально численность «Анны Киевской» составляла около 5,8 тысячи человек, однако более 1,7 тысяч солдат ушли из состава во время подготовительного периода, передает RT.
В настоящее время на Украине предпринимаются попытки восстановить элитную бригаду. Украинское командование намеревается создать новый состав «Анны Киевской» при поддержке Франции.
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