Forbes: на Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ

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Новых мобилизованных украинцев будут отправлять в действующие бригады
Новых мобилизованных украинцев будут отправлять в действующие бригады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После развала элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Украина больше не будет формировать подразделения. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс. 

«Украинское командование больше не будет формировать новые бригады ВСУ», — заявил Экс в статье для Forbes. По его словам, в будущем новые мобилизованные украинцы будут пополнять нынешние бригады ВСУ. 

Ранее во время тренировок на территории Франции из рядов бригады «Анна Киевская» дезертировали десятки военнослужащих. Кроме того, после переброски бригады в район Красноармейска она потерпела значительные потери. Изначально численность «Анны Киевской» составляла около 5,8 тысячи человек, однако более 1,7 тысяч солдат ушли из состава во время подготовительного периода, передает RT. 

В настоящее время на Украине предпринимаются попытки восстановить элитную бригаду. Украинское командование намеревается создать новый состав «Анны Киевской» при поддержке Франции. 

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После развала элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Украина больше не будет формировать подразделения. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс.  «Украинское командование больше не будет формировать новые бригады ВСУ», — заявил Экс в статье для Forbes. По его словам, в будущем новые мобилизованные украинцы будут пополнять нынешние бригады ВСУ.  Ранее во время тренировок на территории Франции из рядов бригады «Анна Киевская» дезертировали десятки военнослужащих. Кроме того, после переброски бригады в район Красноармейска она потерпела значительные потери. Изначально численность «Анны Киевской» составляла около 5,8 тысячи человек, однако более 1,7 тысяч солдат ушли из состава во время подготовительного периода, передает RT.  В настоящее время на Украине предпринимаются попытки восстановить элитную бригаду. Украинское командование намеревается создать новый состав «Анны Киевской» при поддержке Франции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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