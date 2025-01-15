Лукашенко призвал не тратить ни копейки инвестиций «на барахло»

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко призвал не тратить деньги «на барахло» при формировании государственной инвестиционной программы, которая рассчитана на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.
«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — не важно, для кого», — заявил Лукашенко. Его цитата размещена на официальном сайте президента республики Беларусь.
По словам белорусского лидера, самое главное — экономия. Она должна оставаться ключевым принципом при принятии подобных решений. Лукашенко, обращаясь к председателю комитета госконтроля Герасимова, заявил, что самый главный вопрос — деньги и бюджет. «Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами», — резюмировал президент Беларуси.
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