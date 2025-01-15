Лукашенко призвал не тратить ни копейки инвестиций «на барахло»

Лукашенко: ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить ни копейки «на барахло»
Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить ни копейки «на барахло» Фото:

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко призвал не тратить деньги «на барахло» при формировании государственной инвестиционной программы, которая рассчитана на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко. 

«Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — не важно, для кого», — заявил Лукашенко. Его цитата размещена на официальном сайте президента республики Беларусь. 

По словам белорусского лидера, самое главное — экономия. Она должна оставаться ключевым принципом при принятии подобных решений. Лукашенко, обращаясь к председателю комитета госконтроля Герасимова, заявил, что самый главный вопрос — деньги и бюджет. «Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами», — резюмировал президент Беларуси. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент республики Беларусь Александр Лукашенко призвал не тратить деньги «на барахло» при формировании государственной инвестиционной программы, которая рассчитана на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.  «Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее — у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих — не важно, для кого», — заявил Лукашенко. Его цитата размещена на официальном сайте президента республики Беларусь.  По словам белорусского лидера, самое главное — экономия. Она должна оставаться ключевым принципом при принятии подобных решений. Лукашенко, обращаясь к председателю комитета госконтроля Герасимова, заявил, что самый главный вопрос — деньги и бюджет. «Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами», — резюмировал президент Беларуси. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...