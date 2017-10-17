Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, считает запрет на курение у подъездов действенной мерой против курильщиков. По его словам, ограничения оградят от «пагубного влияния» и детей, и взрослых.
«Это действительно поможет (бороться с курением). Здесь есть две вредные составляющие: первая — это прямое воздействие дыма на всех жителей подъезда, которые входят в дом и выходят из него, так называемое пассивное курение; второе не менее, а может быть, и более значимое — когда взрослые люди стоят и подают пагубный пример детям», — цитирует РИА «Новости» Онищенко.
Ранее Минздрав положительно отреагировал на поправки в антитабачный закон, которые запрещают курение на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом сообщили «Известия».
Инициативу политиков раскритиковал адвокат, член общественной организации «Защита прав курильщиков» Вадим Строкин. В беседе с «Национальной службой новостей» он заявил, что запрет курения у подъездов соблюдаться не будет, и назвал идею «абсурдной». «А где людям курить? Нельзя делать такую ситуацию, когда курить вообще негде, — сказал Строкин. — Надо подходить с другого конца: люди не должны мешать друг другу. Если выйдут с детьми, мы отойдём — не вопрос».