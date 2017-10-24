06:44 24 октября 2017 0

Доля поставщиков, использующих схемы «серого импорта», может достигать 60% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минпромтторг РФ усиливает меры борьбы с дешевыми копиями люксовых брендов. Ведомство планирует уже с июля следующего года ввести новые правила уничтожения фальсификата.

Как сообщают «Известия», Минпромторгом разработан законопроект, в соответствии с которым предполагается оптимизация расходов на утилизацию контрафактных и фальсифицированных товаров. Кроме того, оплачивать хранение, транспортировку и уничтожение выявленной продукции придется владельцу, а не государству, как раньше.

Если поправки, которые сейчас находятся на согласовании в Минэкономразвития и МВД, будут в итоге приняты, то они затронут законы «О таможенном регулировании в РФ», «О промышленной политике в РФ», а также Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Новый порядок установит и правила утилизации конфиската. Уничтожаться товары будут одним из трех способов: перемалывание бульдозером, измельчение и дробление в промышленных шредерах и дробилках, а также сжигание в высокотемпературных печах.

По словам экспертов издания, нововведение создаст в отрасли необходимую дисциплину, а также сделает сам процесс нелегального импорта опасным и невыгодным. В итоге предприниматели просто вынуждены будут отказаться от дешевых подделок фирменных брендов.