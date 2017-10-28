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28 октября 2017
27 октября 2017
12:41  28 октября 2017 0

«Мне стало его жалко». Овечкин подарил одежду бомжу

Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, сборная, кубок, овечкин александр
Хоккеист оказался щедрымФото: Антон Белицкий © URA.RU

Хоккеист Александр Овечкин подарил бездомному в Эдмонтоне одежду. Об этом рассказала супруга спортсмена на своей странице в соцсетях.

«Зай, сейчас купил бомжу шапку, свитер и теплую куртку. Здесь холодно, он без одежды, мне стало его жалко», написал Овечкин жене, Анастасии Шубской. «Молодец» — похвалила его супруга. Переписку с капитаном российской сборной, играющим и живущим в Америке, она выложила в Инстаграм.

Также о поступке россиянина сообщил Твиттер одного из местных кафе.

«Видели Овечкина, который снял зимнюю куртку и шапку и отдал из бездомному, которого встретил на улице», — сообщает The Sequel Café.

Артем Косых
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