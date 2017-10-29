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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
09:31  29 октября 2017 0

Северная Корея начала подготовку к войне

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, кндр, северная корея, пхеньян, памятник воссоединения в пхеньяне
В КНДР массово эвакуировали населениеФото: depositphotos.com © URA.RU

В КНДР прошли массовые учения, которые включали эвакуацию населения по всей стране.

Учения проходили в течение всей минувшей недели. В ходе них по всей стране отключали электричество, чтобы «не подсвечивать цель противника», передает агентство Nation News.

Аналогичные учения в КНДР уже проводились в 2003 году. СМИ уже назвали нынешнюю эвакуация «подготовкой к войне» и напрямую связали ее с обострением конфликта между США и Северной Кореей. Страсти в очередной раз накалились после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае военных действий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что баллистические ракеты Северной Кореи представляют серьезную угрозу для стран альянса. В Пхеньяне, в свою очередь, опасаются удара со стороны США, поэтому увеличивают ядерный потенциал, отмечает телеканал 360.

Виктор Жуков
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