Северная Корея начала подготовку к войне

В КНДР прошли массовые учения, которые включали эвакуацию населения по всей стране.
Учения проходили в течение всей минувшей недели. В ходе них по всей стране отключали электричество, чтобы «не подсвечивать цель противника», передает агентство Nation News.
Аналогичные учения в КНДР уже проводились в 2003 году. СМИ уже назвали нынешнюю эвакуация «подготовкой к войне» и напрямую связали ее с обострением конфликта между США и Северной Кореей. Страсти в очередной раз накалились после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае военных действий.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что баллистические ракеты Северной Кореи представляют серьезную угрозу для стран альянса. В Пхеньяне, в свою очередь, опасаются удара со стороны США, поэтому увеличивают ядерный потенциал, отмечает телеканал 360.