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01 ноября 2017
13:05  01 ноября 2017 0

Новый год не наступит: нумерологи вычислили дату очередного конца света

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, земля, астрономия, планеты, марс
Конец света предрекают по привычной причине — из-за приближения планеты НибируФото: depositphotos.com © URA.RU

Конец света может наступить уже 19 ноября — такую дату называют нумерологи. Специалисты считают, что в этот день Землю погубит Планета-Х, которую некоторые называют планетой Нибиру.

Подчеркивается, что речь о столкновении Нибиру и Земли не идет, уточняет телеканал 360. Нумерологи высказывают предположение, что гравитационные силы Планеты-Х, которая окажется рядом с Землей, окажут на нашу планету сильно воздействие, в результате чего начнутся катаклизмы и все живое погибнет уже из-за извержения вулканов и землетрясений.

Ранее нумеролог Дэвид Мид обещал, что апокалипсис случится 23 сентября 2017 года, напоминает «Федеральное агентство новостей». Когда конца света не произошло, Мид заявил, что на самом деле наш мир разрушен, просто никто этого не видит.

Виктор Жуков
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