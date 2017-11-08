В России началась борьба за пенсии мертвых граждан

09:06 08 ноября 2017 0

На счетах россиян ежегодно «хоронят» миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Негосударственные пенсионные фонды РФ платитят пенсии мертвым россиянам из-за того, что информация о смерти приходит к ним с запозданием. Деньги при этом просто оседают на счетах — родственники обычно не могут ими воспользоваться. По оценке экспертов, «цена вопроса» — порядка одного миллиарда рублей в год. Теперь этим вопросом займутся в суде.

НПФ «Благосостояние» подал в арбитраж иск к Сбербанку и ВТБ о признании недействительными операций по списанию средств со счета и перечислению их на карту клиента «как совершенные под влиянием существенного заблуждения», сообщает «Коммерсант». В фонде пояснили, что после перечисления денег выяснилось, что пенсионер уже мертв.

По оценке представителей негосударственных пенсионных фондов, ежегодно переплата на счета уже умерших клиентов составляет порядка одного миллиарда рублей. Происходит это в связи с тем, что, будучи частными компаниями, они сегодня не имеют доступа к записям ЗАКСов и не могут получать оперативно сведения о смерти, вынуждены ориентироваться на заявления родственников, которые не всегда поступают своевременно. Вернуть же ошибочно перечисленные средства тоже проблематично, главным образом ввиду отсутствия наработанной практики решения подобных вопросов.

Иск «Благосостояния», как надеются в данной сфере, позволит проложить дорогу остальным фондам и если не полностью автоматизировать процесс возврата переплаченных средств, то хотя бы сформировать судебную практику, которая упростит процедуру. «Ряд судебных решений в пользу фондов сделает процедуру возврата нормой» — считает гендиректор НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Денис Рудоманенко.