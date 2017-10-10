Медведев выиграет выборы президента в отсутствие Путина

09:26 10 октября 2017 0

Люди не нашли альтернативу нынешней власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выиграл бы президентские выборы, если бы в них не участвовал нынешний глава страны Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Нынешнего президента Владимира Путина на ближайших выборах главы государства готовы поддержать почти две трети россиян. Всего на избирательные участки намерены прийти 28% граждан. За лидеров ЛДПР и КПФР Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова намерены поддержать лишь по 2% избирателей, а оппозиционера Алексея Навального — лишь 1%.

Нынешний премьер Дмитрий Медведев в опросе набрал менее 1% голосов поддержки. При этом, если в выборах не будет принимать участие Путин, то рейтинг главы кабмина вырос бы до 8% и тогда президентом стал бы именно он. Еще 55% при отсутствии кандидатуры нынешнего главы государства растерялись бы при выборе нового президента, пишет газеты «Ведомости». Падение рейтинга Жириновского и Зюганова, по мнению экспертов, связано с тем, что оба политика утратили свое протестное значение и участвуют в выборах ритуально.