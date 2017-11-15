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15 ноября 2017
19:55  15 ноября 2017 0

Скорость беспроводной зарядки iPhone увеличится. Apple готовит новое обновление для  iOS

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Беспроводная зарядка станет быстрее после обновленияФото: depositphotos.com © URA.RU
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Компания Apple готовит очередное обновление операционной системы iOS. Одним из основных новшеств версии 11.2 будет увеличение скорости беспроводной зарядки Qi.Сроки выхода новых настроек еще неизвестны.

С момента выхода флагманские iPhone 8, 8 Plus и iPhone X поддерживали беспроводную зарядку мощностью только до 5 Вт, пишет «Life.ru». Обновление операционной системы позволит заряжать смартфоны немного быстрее — отдача вырастет до 7,5 Вт. При этом уже существует зарядное устройство Qi 1.2 на 15 Вт.

Ранее китайский производитель смартфонов OnePlus отказался от беспроводной зарядки. В компании посчитали, что она слишком медленная. К тому же телефон нельзя поднимать с панели во время зарядки, что крайне неудобно, посчитали разработчики.

3 ноября в России стартовали продажи смартфона от Apple — iPhone X. Перед магазинами выстраивались огромные очереди, места в них даже продавали за круглые суммы. Такую ситуацию психологи даже назвали «айфономанией», сообщает «Национальная служба новостей». Позднее счастливые обладатели гаджета начали жаловаться на дефекты модели, например, треск в динамиках и проблемы с экраном.

Виктор Дорофеев
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