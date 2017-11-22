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22 ноября 2017
17:55  22 ноября 2017 0

РПЦ решит, сколько раз можно жениться и выходить замуж россиянам

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Документ «О церковном браке» рассматривался в РПЦ несколько летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании Архиерейского собора российская православная церковь установит допустимое количество бракосочетаний. Об этом рассказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Собор пройдет с 29 ноября по 4 декабря в московском Кафедральном соборном храме Христа Спасителя под председательством патриарха Кирилла и будет приурочен к празднованию восстановления патриаршества в Русской православной церкви, сообщил Балашов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Сколько же раз позволительно вступать в брак и надо ли при этом считать только браки, которые были освящены церковным венчанием, или же и те, что были заключены в гражданском порядке, в загсе? Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется, а как интерпретировать имеющиеся канонические нормы в новых условиях, когда браков заключается значительно больше, чем освящается в Церкви, существуют разные ответы. Решение будет принято на Соборе», — пояснил священнослужитель.

Документ «О церковном браке» рассматривался в РПЦ несколько лет. По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии архимандрита Саввы (Тутунова), в первую очередь речь шла о сведении всех существующих канонических норм в один текст, пишет РИА Новости.

«В церковном праве о браке до сего момента мы в основном опирались на положения, принятые еще в 18-19 веках. Некоторые вещи нужно адаптировать к современности, прописать формулы и процедуры», — отметил архимандрит Савва.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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