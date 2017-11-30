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30 ноября 2017
29 ноября 2017
09:27  30 ноября 2017 0

Российские мегаполисы попали в рейтинг самых популярных городов в Instаgram. ФОТО

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Уральские города не вошли в число лидеров по количеству геотеговФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социальная сеть Instagram опубликовала рейтинг городов, из которых пользователи чаще всего выкладывают фотографии. В топ-10 оказались два российских мегаполиса — Москва и Санкт-Петербург.

Москва стала вице-чемпионом рейтинга геотегов, уступив лишь Нью-Йорку. Третье место занял Лондон. В число лидеров также попали Сан-Паулу, Париж, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона. Российский рейтинг самых популярных городов также возглавили Москва и Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Казань. На четвертом месте — Новосибирск, на пятом — Ростов-на-Дону.

Ранее Instagram назвал самых популярных звезд социальной сети. Первое место заняла певица Селена Гомес с 130 миллионами подписчиков. Далее следуют певица Ариана Гранде и футболист Криштиану Роналду (по 115 миллионов). В топ-5 вошли певица Бейонсе (108 миллионов) и модель Ким Кардашьян (104 миллиона).

Сергей Макеев
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