09:27 30 ноября 2017 0

Уральские города не вошли в число лидеров по количеству геотегов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Социальная сеть Instagram опубликовала рейтинг городов, из которых пользователи чаще всего выкладывают фотографии. В топ-10 оказались два российских мегаполиса — Москва и Санкт-Петербург.

Москва стала вице-чемпионом рейтинга геотегов, уступив лишь Нью-Йорку. Третье место занял Лондон. В число лидеров также попали Сан-Паулу, Париж, Лос-Анджелес, Санкт-Петербург, Джакарта, Стамбул и Барселона. Российский рейтинг самых популярных городов также возглавили Москва и Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Казань. На четвертом месте — Новосибирск, на пятом — Ростов-на-Дону.

Ранее Instagram назвал самых популярных звезд социальной сети. Первое место заняла певица Селена Гомес с 130 миллионами подписчиков. Далее следуют певица Ариана Гранде и футболист Криштиану Роналду (по 115 миллионов). В топ-5 вошли певица Бейонсе (108 миллионов) и модель Ким Кардашьян (104 миллиона).