Сыгравший кхала Дрого в «Игре престолов» актер захотел стереть себе память, узнав концовку сериала

00:58 02 декабря 2017 0

Джейсон Момоа был шокирован концовкой сериала Фото: games-of-thrones.ru

Звезда первого сезона сериала «Игра престолов» актер Джейсон Момоа, сыгравший роль кхала Дрого, был шокирован, узнав детали финальной серии картины. Об этом он рассказал журналистам, посетив съемочную площадку в Белфасте, где сейчас снимается последний сезон.

По словам Момоа, он был в шоке и даже выругался от восторга, когда ему рассказали о финальном эпизоде «Игры престолов», пишет Life со ссылкой на иностранные источники.

«Это будет самое великое, что когда-либо транслировалось по телевидению, — заявил актер. — После того как я узнал о финале, то сразу же захотел, чтобы мне стёрли память».

Сейчас, как отмечает агентство, дата последней серии «Игры престолов» еще не назначена. Премьера финального сезона состоится в 2019 году.