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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:58  02 декабря 2017 0

Сыгравший кхала Дрого в «Игре престолов» актер захотел стереть себе память, узнав концовку сериала

Джейсон Момоа был шокирован концовкой сериалаФото: games-of-thrones.ru

Звезда первого сезона сериала «Игра престолов» актер Джейсон Момоа, сыгравший роль кхала Дрого, был шокирован, узнав детали финальной серии картины. Об этом он рассказал журналистам, посетив съемочную площадку в Белфасте, где сейчас снимается последний сезон.

По словам Момоа, он был в шоке и даже выругался от восторга, когда ему рассказали о финальном эпизоде «Игры престолов», пишет Life со ссылкой на иностранные источники.

«Это будет самое великое, что когда-либо транслировалось по телевидению, — заявил актер. — После того как я узнал о финале, то сразу же захотел, чтобы мне стёрли память».

Сейчас, как отмечает агентство, дата последней серии «Игры престолов» еще не назначена. Премьера финального сезона состоится в 2019 году.

Сергей Демин
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