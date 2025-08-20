Ученые подготовили прогноз: насколько сильной будет магнитная буря 21 августа 2025

По информации экспертов Лаборатории солнечной астрономии, 21 августа 2025 года возможны геомагнитные колебания, способные оказывать влияние на здоровье людей, чувствительных к космическим возмущениям. Медики и астрофизики советуют таким людям внимательнее следить за своим состоянием в период нестабильной космической активности. Подробности прогноза — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки и активность в середине августа 2025
С середины августа солнечная активность остается умеренной. 19 августа зафиксирована вспышка класса C1.3, продолжавшаяся 20 минут, индекс F10.7 держался на 110 единиц. Последняя на данный момент вспышка на Солнце была в 05:18 по мск, продолжалась почти полчаса, и была классифицирована уровнем C2.5.
В это же время на Землю начало влиять новое образование на Солнце — корональная дыра, размером около полумиллиона километров, ставшая источником усиленного солнечного ветра со скоростью до 800–900 км/с. Пик воздействия пришелся на вторник, когда ожидались магнитные бури средней силы и вероятность полярных сияний в европейской части России.
Несмотря на высокую скорость солнечного ветра и температуру плазмы около полумиллиона градусов, магнитное поле Земли оставалось в желтой зоне возмущений, а порог магнитной бури не был превышен. Вероятность возмущений по прогнозу — около 65 %, максимальный уровень бурь — G1–G2 (второй по пятибалльной шкале).
Сейчас же ученые обнаружили крупный протуберанец у южного полюса Солнца, который полностью оторвался около 20 августа около 10 утра по мск. Протуберанцы считаются одними из самых опасных явлений космической погоды, но, поскольку основная масса выброса ушла в космос, вероятность прямого воздействия на Землю крайне мала. Напомним, что последний крупный протуберанец, попавший на планету, вызвал почти трехдневную магнитную бурю 1 июня этого года.
Прогноз магнитной бури 21 августа 2025 года
По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 21 августа 2025 года возможна слабая магнитная буря уровня G1 с индексом Kp=5. Вероятность ее появления оценивается в 26%. При этом менее выраженные геомагнитные возмущения могут возникнуть с вероятностью 35%, а спокойная магнитосфера — с вероятностью 39%.
Период наибольшей активности прогнозируется с полуночи до 3 часов утра по московскому времени. Значение индекса Ap ожидается на уровне 8, что ниже обычных показателей соседних дней, составляющих около 18 единиц.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури — явление, которое сопровождает Землю на протяжении всей истории.. На самом деле это временные возмущения магнитного поля нашей планеты, вызванные активностью Солнца. Они не только создают красивые северные сияния, но и могут оказывать реальное влияние на здоровье человека, работу техники и функционирование инфраструктуры.
Почему возникают магнитные бури
Источником магнитных бурь является солнечный ветер — поток заряженных частиц, непрерывно исходящий от Солнца. Когда на Солнце происходят вспышки или корональные выбросы массы, этот поток усиливается. Частицы взаимодействуют с магнитным полем планеты. Сила этих бурь зависит от интенсивности солнечной активности и времени года, а также от 11-летнего солнечного цикла, в котором периодически усиливается количество вспышек.
Классификация и сила бурь
В современной науке существует два основных метода измерения интенсивности геомагнитных возмущений. Первый метод базируется на шкале G, которая включает пять уровней активности — от минимального G1 до критического G5. Второй метод использует индекс Kp, варьирующийся в диапазоне от 0 до 9 единиц.
Даже относительно небольшие геомагнитные возмущения, соответствующие уровню G1 (что эквивалентно Kp=5). Несмотря на кажущуюся безобидность, могут вызывать сбои в работе радиокоммуникационных систем и ухудшение самочувствия у лиц, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли.
Особую опасность представляют мощные геомагнитные штормы, достигающие уровней G4 и G5. Подобные явления способны нанести серьезный ущерб современной инфраструктуре: они нарушают функционирование спутниковых систем, дестабилизируют работу энергетических сетей и могут привести к поломкам оборудования, используемого для навигации.
Влияние на человека
Существуют данные, что магнитные бури могут влиять на самочувствие человека. Часто фиксируют головные боли, слабость, повышенную раздражительность и нарушения сна. Особенно чувствительны пожилые люди и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, обостряется тревожность, повышается усталость, что может отражаться на концентрации и работоспособности. Несмотря на это, научное сообщество подчеркивает, что значимые риски для здорового человека минимальны, а дискомфорт чаще носит субъективный характер.
Влияние на технику и инфраструктуру
Техника реагирует на магнитные бури гораздо заметнее. Спутники могут терять связь с наземными станциями, навигационные системы (GPS) дают сбои, радиосвязь становится нестабильной. Электрические сети также могут испытывать перегрузки, особенно в районах с чувствительной инфраструктурой.
История знает случаи, когда сильные магнитные бури вызывали сбои в телеграфных сетях XIX века, а современные бурные события приводят к аварийным отключениям электроэнергии и проблемам на железнодорожных линиях.
Как спастись от магнитных бурь
Чтобы минимизировать последствия, важно следить за прогнозами геомагнитной активности и соблюдать рекомендации;
- В дни бурь снижать физическую нагрузку, особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания.
- Контролировать давление, принимать необходимые лекарства вовремя.
- Поддерживать водный баланс — вода помогает организму легче переносить стрессовые состояния.
- Избегать сильного эмоционального напряжения, стрессов, чрезмерной работы.
- Стараться ложиться и вставать в привычное время, соблюдать режим сна.
- Температура и освещение в комнате должны быть комфортными — это помогает уменьшить раздражительность и усталость.
- Есть легкую, питательную пищу, избегать алкоголя и слишком жирного.
- Употреблять больше овощей, фруктов и продуктов с магнием — они поддерживают работу сердца и нервной системы.
- Отключать ненужные приборы, особенно в периоды сильной активности.
- Использовать дыхательные практики, медитацию, легкую растяжку.
- Ограничить просмотр тревожных новостей и сильное эмоциональное воздействие.
- Если нет сильного ветра или осадков, короткие прогулки помогают организму адаптироваться к изменениям.
Любопытные факты о магнитных бурях
Магнитные бури создают одно из самых красивых природных явлений — северное сияние, которое особенно ярко проявляется в высоких широтах. Интересно, что аналогичные процессы происходят и на других планетах, например на Юпитере, где сильные магнитные бури вызывают уникальные световые эффекты. Исторические исследования показывают, что некоторые бурные события могли влиять на климатические условия и даже на здоровье населения в определенных регионах.
