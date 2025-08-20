Британия ввела санкции против киргизских компаний за связи с Россией

Великобритания объявила о введении ограничений в отношении пяти организаций и трех физических лиц. В частности, в рамках антироссийских санкций под ограничения попали несколько киргизских компаний. А также люксембургская организация Altair Holding, ООО «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, говорится в сообщении МИД страны.
«Британия ввела санкции против киргизских компаний Grinex, Tengricoin, Old Vector, люксембургской компании Altair Holding, а также против ООО „Капитал Банк Центральной Азии“», — говорится на официальном сайте британского МИД. Кроме того, в санкционный список был включен возглавляющий «проект A7A5» по привязанной к рублю криптовалюте Леонид Шумаков. В июне газета Financial Times сообщала, что через привязанный к рублю стейблкоин A7A5 якобы прошло 9,3 млрд долларов за несколько месяцев.
Под санкциями подразумеваются заморозка активов предприятия и запрет на предоставление трастовых услуг. Согласно данным министерства иностранных дел страны, киргизская «Интер Стайл Плюс» причастна к действиям, которые направлены на подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины посредством предоставления России финансов, экономических ресурсов, товаров или технологий.
По информации Минюста Кыргызской Республики, общество с ограниченной ответственностью «Интер Стайл Плюс» было зарегистрировано 30 ноября 2017 года. Процедура перерегистрации компании прошла 5 декабря 2023 года. Руководителем организации значится Шакиров Нурлан Белекович.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.