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11 декабря 2017
10 декабря 2017
02:08  11 декабря 2017 0

Британский журналист решил спасти российских спортсменов от дискомфорта на Олимпиаде

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, пейзаж, небо, олимипиада
Журналист предложил своим читателям создать подходящий флаг на Олимпиаду для россиянФото: pixabay.com © URA.RU

Обозреватель британской газеты The Times Джайлс Смит объявил шуточный конкурс, предложив своим читателям создать нейтральный флаг для «чистых» российских спортсменов, которые будут допущены до зимних Олимпийских игр в 2018 году.

«В этом году наш традиционный рождественский конкурс будет заключаться в том, чтобы создать для „спортсменов-олимпийцев из России“ подходящий штандарт, под которым они смогут соревноваться без какого-либо дискомфорта», — иронизирует он.

Смит предложил дизайнерам-любителям позаимствовать у канала BBC их старую тест-таблицу, на которой изображена девочка, играющая в крестики-нолики с «довольно-таки жутким» игрушечным клоуном. «Понимаю, получится слегка местечково, но зато эта картинка передаёт то самое чувство „подвешенности“ во время не смертельного промаха, а в данном случае в этом как раз весь смысл», — подшучивает журналист.

Также другим вариантом для нейтрального флага российских олимпийцев может стать плед из клетчатой ткани-шотландки, полагает обозреватель The Times. «То бишь берём идею о „клетке“ для провинившихся спортсменов, но делаем из неё что-нибудь уютненькое, — цитирует RT слова Смита. — К тому же это практично: ведь, не будем забывать, речь-то о зимней Олимпиаде, а на ней бывает холодно. Особенно когда ты не вполне трезв».

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил Россию от участия в зимних играх в Пхенчане. Выступить смогут только «чистые» спортсмены под нейтральным флагом (флагом с пятью олимпийскими кольцами).

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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