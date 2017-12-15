11:33 15 декабря 2017 0

Украинцы бегут от армии Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На Украине во время весеннего призыва в военкоматы не явилось 70% призывников. В Генштабе ВСУ признали провал призывной кампании. «Найти солдат в армию оказалось очень сложно, самые большие проблемы наблюдались на западе страны», — рассказал источник RT в Генеральном штабе Украины.

Нынешняя кампания продемонстрировала один из худших показателей по уклонистам за последние 25 лет. Как отметил в разговоре с изданием директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, люди просто в большинстве своем не понимают, куда их призывают. «На какую войну их зовут, ради чего? Ради олигархов, находящихся у власти? Чтобы отстаивать их интересы и чтобы отстаивать их схемы по обогащению? В подавляющем большинстве никто не хочет такой участи для себя — терять время, терять здоровье, а то и лишиться жизни», — отметил Денисов.

Уже сейчас на Украине начал действовать единый реестр военнообязанных, который позволит привлекать к уголовной ответственности уклонистов. По данным источника RT, Минобороны Украины планирует провести несколько показательных задержаний, чтобы сократить к весне количество желающих уклониться от службы в армии. По нормам украинского законодательства за уклонение от службы грозит наказание до трех лет заключения.

На фоне провалившийся призывной кампании и в стране МИД Украины 21 ноября выразил протест в связи с призывом крымчан в российскую армию. Как пишет «Национальная служба новостей», в Вооружённые силы России уже призвано более 800 жителей Крыма и Севастополя. В совокупности планируется призвать на службу около двух тысяч человек.