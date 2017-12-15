{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
11:33  15 декабря 2017 0

«Ради чего?» Даже под угрозой тюрьмы украинцы массово уклоняются от армии

Клипарты. Сургут , армия, призывники, военкомат, отправка в армию
Украинцы бегут от армииФото: Алексей Андронов © URA.RU

На Украине во время весеннего призыва в военкоматы не явилось 70% призывников. В Генштабе ВСУ признали провал призывной кампании. «Найти солдат в армию оказалось очень сложно, самые большие проблемы наблюдались на западе страны», — рассказал источник RT в Генеральном штабе Украины.

Нынешняя кампания продемонстрировала один из худших показателей по уклонистам за последние 25 лет. Как отметил в разговоре с изданием директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, люди просто в большинстве своем не понимают, куда их призывают. «На какую войну их зовут, ради чего? Ради олигархов, находящихся у власти? Чтобы отстаивать их интересы и чтобы отстаивать их схемы по обогащению? В подавляющем большинстве никто не хочет такой участи для себя — терять время, терять здоровье, а то и лишиться жизни», — отметил Денисов.

Уже сейчас на Украине начал действовать единый реестр военнообязанных, который позволит привлекать к уголовной ответственности уклонистов. По данным источника RT, Минобороны Украины планирует провести несколько показательных задержаний, чтобы сократить к весне количество желающих уклониться от службы в армии. По нормам украинского законодательства за уклонение от службы грозит наказание до трех лет заключения.

На фоне провалившийся призывной кампании и в стране МИД Украины 21 ноября выразил протест в связи с призывом крымчан в российскую армию. Как пишет «Национальная служба новостей», в Вооружённые силы России уже призвано более 800 жителей Крыма и Севастополя. В совокупности планируется призвать на службу около двух тысяч человек.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров