Павленский объяснил, зачем поджег Банк Франции

Художник-акционист Петр Павленский объяснил, с какой целью поджег здание Банка Франции. Его письмо опубликовал галерист Марат Гельман на своей странице в Facebook.
В своем письме Павленский утверждает, что Банк Франции является «одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей», потому что именно он в 1871 году финансировал правительство в борьбе с Парижской коммуной. «Восставшие [в 1789 году] парижане разрушали Бастилию как символ абсолютной монархии — тюрьмы народов. И вот сегодня мы все являемся свидетелями чудовищного исторического парадокса. Место Бастилии занял Банк Франции», — пишет Павленский. По его мнению, произошедшее символизирует полный разгром и поражение революции. Своей акцией художник попытался восстановить историческую справедливость.
Павленский уверен, что события, произошедшие во Франции в 19 веке, бесспорно имеют отношение к России, поскольку «в самых значительных политических преобразованиях Россия ориентировалась на Францию».