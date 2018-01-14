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14 января 2018
Главные новости Москвы
07:55  14 января 2018 1

Павленский объяснил, зачем поджег Банк Франции

Стрит-арт пермского художника Александра Жунева, посвященная художнику-акционисту Павленскому. Москва, стрит-арт, павленский петр
Павленский счел Банк Франции одним из символов оккупации Парижа и истребления его жителейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Художник-акционист Петр Павленский объяснил, с какой целью поджег здание Банка Франции. Его письмо опубликовал галерист Марат Гельман на своей странице в Facebook.

В своем письме Павленский утверждает, что Банк Франции является «одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей», потому что именно он в 1871 году финансировал правительство в борьбе с Парижской коммуной. «Восставшие [в 1789 году] парижане разрушали Бастилию как символ абсолютной монархии — тюрьмы народов. И вот сегодня мы все являемся свидетелями чудовищного исторического парадокса. Место Бастилии занял Банк Франции», — пишет Павленский. По его мнению, произошедшее символизирует полный разгром и поражение революции. Своей акцией художник попытался восстановить историческую справедливость.

Павленский уверен, что события, произошедшие во Франции в 19 веке, бесспорно имеют отношение к России, поскольку «в самых значительных политических преобразованиях Россия ориентировалась на Францию».

Виктор Жуков
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