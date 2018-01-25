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25 января 2018
15:52  25 января 2018 4

Кремль прокомментировал запрет фильма «Смерть Сталина»

XVII съезд КПРФ. Москва, кпрф, футболка со сталиным, коммунисты, уличная торговля, сувенирная продукция
Фильм о Сталине вызвал возмущение ряда режиссеровФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В Кремле не нашли цензуры в решении отозвать прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры», — цитирует РИА «Новости» слова Пескова. Представитель Кремля также высказался по поводу создания в России специального органа по выдаче прокатных удостоверений. «Есть инициатива, нужно её обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране», — отметил Песков.

Сатирическая комедия «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи рассказывает о схватке за власть в СССР после кончины генерального секретаря ЦК КПСС в 1953 году. Премьера фильма в России должна была состояться 25 января, уточняет «Федеральное агентство новостей». 23 января прокатное удостоверение картины было отозвано. Письмо с таким требованием написали режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, а также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Обращение они отправили министру культуры Владимиру Мединскому, который удовлетворил их просьбу, уточняет «Утро.ру». Как заявили в Минкультуры, в картине содержится информация, которую запрещено распространять в России. После отзыва прокатного удостоверения «Смерти Сталина» появилось мнение, что фильм был подвергнут цензуре, передает «Национальная служба новостей».

Рита Теркина
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