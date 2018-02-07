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07 февраля 2018
15:55  07 февраля 2018 18

Кудрин заявил, что для россиян будет счастьем дольше платить государству

5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017, дискуссия Алексея Кудрина с Сергеем Собяниным. Москва, кудрин алексей
Экс-министр финансов РФ мечтает повысить пенсионный возраст в странеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Только увеличение пенсионного возраста позволит повысить пенсии россиян, уверен экс-министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, подобное решение является неизбежным и должно быть принято в ближайшие 20 лет.

«Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись», — цитирует Кудрина «Интерфакс».

Сегодня, по словам экс-министра, в среднем, по выходе на пенсию россиянин получает около 33% от своего прежнего заработка.

В то же время Кудрин заявил, что одновременно с повышением пенсионного возраста необходимо программное увеличение периода активной жизни. Сегодня, по его информации, в России это 72 года, в ближайшие шесть лет необходимо добиться показателя в 76-78.

Разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста в России возникают уже не в первый раз. При этом критики проекта отмечают, что идея плохо проработана и не учитывает сложившихся реалий. К примеру, что по официальной статистике средняя продолжительность жизни мужчин в стране составляет 66,5 лет.

Игорь Чукреев
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