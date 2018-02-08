15:08 08 февраля 2018 1

Общественники настаивают на перепроверке данных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители общественных организаций со скепсисом отнеслись к заявлению главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что списки избирателей полностью «вычищены» от «двойников» и «мертвых душ». По словам заместителя председателя общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого, отчеты необходимо перепроверить.

Как ранее сообщало «URA.RU», численность избирателей в России на 1 января 2018 года сократилась на полмиллиона человек. По словам Памфиловой, в списках больше не значатся несуществующие избиратели.

«При любых обстоятельствах, если у нас возникнут сомнения, мы будем знакомиться с материалами проверки избиркомов. 500 тысяч — ощущение, что это минимальное значение. У нас в регионе проверка еще не завершена. Дождемся, время есть», — сообщил «URA.RU» Винницкий, который также является председателем президиума экономической коллегии адвокатов региона.

Ранее аналогичную позицию высказывал сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова. «Мне эта цифра [500 тысяч] кажется небольшой. Мы обязательно ее проверим и отметим, насколько качественно избирком провел работу», — говорила общественница.

Владимир Винницкий ждет результатов проверки свердловского избиркома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По подсчетам Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», в России шесть миллионов «мертвых душ». «Они появляются из-за технических ошибок, а также из-за ошибок в учете граждан, например, учитываются люди, которые переехали в другой регион или страну. Чтобы улучшить работу в этом направлении, ЦИК должен наладить взаимодействие с другими структурами, например, МВД, а при необходимости — привлечь общественные организации», — прокомментировал координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации Роман Коломойцев.

В президентских выборах в марте смогут принять 110,85 миллионов россиян. Полгода назад в отчетах комиссии числилось 111,4 млн избирателей.