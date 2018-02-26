Матвиенко раскритиковала ЦБ за «чистку» банковского сектора

18:30 26 февраля 2018 6

Валентина Матвиенко недовольна монополией госбанков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чистка банковского сектора России, которую ведет Центробанк, привела к снижению конкуренции в этой сфере и монополии крупных банков. Об этом заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«На долю кредитных учреждений с госучастием приходится уже почти 70% активов. Среди десяти самых крупных банков России девять, по сути, являются государственными», — цитирует Матвиенко РИА «Новости». По словам спикера Совфеда, состояние конкуренции в российской банковской сфере «далеко от идеального», у банков пропал интерес к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики. «Отношение общего объема кредитов к ВВП в России составляет всего 50%. Для сравнения: в Китае и США объем кредитов превышает ВВП более чем в два раза, в Японии — в три раза», — привела данные статистики Матвиенко.

Как ранее писало «URA.RU», в июле 2017 года мегарегулятор отчитался о стабилизации российской финансовой системы. Помогла «чистка» банков. За 4 года «оздоровительных мер», по подсчетам ЦБ, с российского рынка исчезли 356 банков. Стабильность в розничном кредитовании выросла на 3,7%, а в корпоративном — на 41%.

6 февраля ЦБ отозвал лицензию у «Сибирского банка реконструкции и развития». Из кассы тюменского банка пропало полмиллиарда рублей, которые обналичили в Германии. Компенсации вкладчикам банка Агентство по страхованию вкладов пообещало начать выплачивать не позднее 20 февраля.