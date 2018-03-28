Нарышкин признал, что среди высланных российских дипломатов были разведчики

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал журналистам, что среди высланных Западом российских диппредставителей есть несколько разведчиков. Их выдворение глава СВР назвал «грязной провокацией».
«В числе сотрудников МИДа есть официальные представители нашей службы, офицеры безопасности, совсем немного», — отметил Нарышкин. При этом он подчеркнул, что эти люди «были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР», — цитирует Нарышкина «Интерфакс».
Директор СВР выразил свое отношение к депортации российских дипломатов. «Считаю, что высылка более сотни наших дипломатов странами Европы, США, Канады и Австралии, есть не что иное, как наглая и циничная провокация», — подчеркнул Нарышкин. «Ответ последует. Ответ адекватный, довольно жесткий», — пообещал он.
27 марта президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовали решение Евросоюза и НАТО выслать российских дипломатов, напоминает RT. 150 российских дипломатов планируют выдворить в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». В некоторых странах заявили, что часть высылаемых является сотрудниками российской разведки. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов хамством. «Ответим, не сомневайтесь», — пообещал министр.