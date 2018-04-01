Глава оргкомитета ЧМ-2018 оценил дебют «Екатеринбург Арены»

20:44 01 апреля 2018 0

Команды сыграли вничью ФОТО: официальный сайт ФК «Урал»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что тестовый матч на новой «Екатеринбург Арене» прошел хорошо. В матче на реконструированном к чемпионату мира стадионе местный «Урал» сыграл с казанским «Рубином».

«На стадион пришли около 18 тыс. человек, загрузка и выгрузка прошла как и предполагалось — мы видели очень быстрое очищение чаши стадиона после игры. Временные трибуны немного использовались, все прошло хорошо», — приводит слова Сорокина ТАСС. Глава оргкомитета также отметил, что поле также выдержало игровую нагрузку.

Первым матчем на «Екатеринбург Арене» стала игра 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Уралом» и казанским «Рубином». Матч закончился вничью со счетом 1:1. Второй тестовый матч состоится 15 апреля. На поле выйдут «Урал» и московский «Спартак».

Напомним, что ранее стадион в столице Среднего Урала проинспектировали представителей FIFA, которые отметили высокую готовность объекта к проведению мундиаля. Отдельной похвалы удостоилась и готовность к турниру самого города.