Небензя в ООН: против Скрипалей мог быть совершен теракт

03:17 06 апреля 2018 0

По мнению дипломата, Скрипаль не представлял никакой угрозы для России ФОТО: Wikimedia Commons, Совет Федерации

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предположил, что против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был совершен теракт. Кроме этого, он подчеркнул, что экс-полковник не представлял какой-либо угрозы для Москвы.

«Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошел террористический акт?», — цитирует «Федеральное агентство новостей» российского дипломата.

На открытом заседании Совета Безопасности ООН в связи с делом Скрипаля Небензя напомнил, что британские власти растиражировали версию, в которой сообщалось, что российская сторона не смогла простить экс-полковнику ГРУ измены и решила его устранить. «Притом, что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять», — подчеркнул посол.

Небензя задал членам Совбеза ООН несколько риторических вопросов, которые ставят под сомнения все обвинения, озвученные британскими властями. В частности, его интересовало, зачем Москва ждала целых восемь лет и решилась на покушение за две недели до выборов главы государства и за считанные недели до ЧМ-2018.

Напомним, 4 марта экс-полковник ГРУ и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к отравлению и выслали из страны 23 российских дипломатов.Британию в этом вопросе поддержали США, Украина, Канада и еще более десяти стран Евросоюза. Россия пообещала всем, кто попытается выдворить послов РФ, отвечать зеркальными мерами.