01:51 19 апреля 2018 0

Новые модели смартфонов Apple уже зарегистрированы в России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американская компания Apple выпустит 11 новых моделей iPhone. Об этом сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии.

В документе подчеркивается, что в России были зарегистрированы смартфоны торговой марки Apple моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106, пишет «Российская газета». По данным комиссии, работают гаджеты на базе операционной системы iOS 11.

По всей видимости, «яблочные» гаджеты будут представлены на конференции разработчиков под названием WWDC 2018, которая должна пройти с 4 по 8 июня в конференц-центре McEnery в Сан-Хосе. Ожидается, что также будет представлен iPhone SE второго поколения.

Ранее «URA.RU» сообщало, что руководство Apple планирует увольнять своих сотрудников за любую утечку информации в СМИ, в частности речь идет о новинках продукции.