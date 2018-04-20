Мать подростка, устроившего поножовщину в школе, рассказала о травле сына

23:28 20 апреля 2018 1

Парень начал вести список обидчиков Фото: depositphotos.com © URA.RU

Мать девятиклассника, напавшего на учительницу и одноклассников в школе в Стерлитамаке, рассказала о том, что ее сына дразнили сверстники. По словам женщины, над подростком, страдающим тугоухостью, зло подшучивали.

В интервью RT женщина рассказала о взаимоотношениях сына с одноклассниками. В частности, всплыли подробности травли, физического и эмоционального воздействия на ребенка. «Его обзывали, травили, толкали, обзывали за смуглую кожу и брови. Он из-за этого даже себе брови сбрил и неделю после этого в школу не ходил!» — рассказала мать подростка. Она добавила, что мальчик любит уединение и редко на что-то жалуется. «Все носит в себе, как многие подростки. Особый нужен подход, внимание», — отметила она.

Как стало известно telegram-каналу Life Shot, школьник с осени вел личный дневник, где подробно описывал, как над ним издевались одноклассники. Родители, заметив состояние сына, обратились в ПДН и к учителям. Инспектор уделила родителям 20 минут и пообещала разобраться в ситуации. Этим, по словам матери, и ограничилась вся помощь. После событий мать смогла пообщаться с ребенком, на вопрос о причинах нападения в школе он ответил коротко: «Они просто попали мне под руку. У меня в голове все переключилось. Я ничего не соображал».

Ранее отец молодого человека сообщил о существовании списка врагов у школьника. В настоящее время прокуратура возбудила по факту происшествия два уголовных дела: одно — против школьника, другое — в отношении директора. Следствие предполагает, что он знал о намерении подростка, но не смог предотвратить инцидент.