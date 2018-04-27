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27 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:14  27 апреля 2018 0

Путин пошутил о своем почерке: «Как курица лапой, сам не могу разобрать»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, задумался
Президент торопился записать идеиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Советом законодателей не сразу смог разобрать собственные записи. Неловкую паузу он решил заполнить шуткой.

«Нарисовал как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу: очень много интересных предложений. Спешил очень», — цитирует телеканал RT слова президента во время заминки. В самих записях, которые пытался разобрать Владимир Путин, президент делал заметки по выступлениям сенаторов и депутатов, чтобы затем прокомментировать их, передает «Федеральное агентство новостей».

Как отметил глава государства, торопился он еще и потому, что прозвучало много интересных предложений. Впрочем, вскоре он смог все-таки прочесть, что записал, и встреча была продолжена, сообщает агентство Nation News.

Игорь Чукреев
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