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26 апреля 2018
20:14  26 апреля 2018 0

Макс Фадеев рассказал, как потерял сознание на татами. «Сердце не выдержало»

Максим Фадеев рассказал об одном из своих главных жизненных уроковФото: Максим Фадеев, Instagram

Продюсер Максим Фадеев рассказал, как в юности занимался греко-римской борьбой, несмотря на проблемы со здоровьем. По его словам, ситуация на очередной тренировке стала для него уроком на всю жизнь.

«В юности мне запрещали заниматься из-за проблем с сердцем. Я, как и все подростки, „забивал“ на просьбы родителей, думая, что здоровье вечное и ничего не случится», — написал Фадеев на своей странице в Instagram. По его признанию, ради занятий он даже сбегал из дома и занимался в спортзале училища по ночам, «потому что горел, хотел, был как натянутая струна». «Мой опыт закончился печально — прямо на татами потерял сознание, сердце не выдержало», — признался Максим Фадеев. Однако из этой ситуации он извлек важный урок и понял, что прислушиваться нужно не только к своим желаниям, но и к организму. «Если бы не тот случай, я бы был сейчас совсем другим. Все было бы по-другому», — заключил он.

Фанаты Максима Фадеева полностью согласились с его мыслью. «Зов души… всегда верный зов! Спасибо за откровения», «Берегите себя! Вы мой самый любимый человек в шоубизе», «Очень глубокие мысли. Вы очень добрый и порядочный человек!», «Макс, ты мощь! Ты такая огромная сила — почти мистическая! Восхищаюсь!» — поклонники продюсера оценили его философское высказывание.

Дарья Корчак
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