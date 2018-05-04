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04 мая 2018
Главные новости Москвы
15:05  04 мая 2018 2

Юрий Чайка увеличил свой годовой доход почти на 2,5 миллиона рублей

Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, чайка юрий
Чайка опубликовал декларацию о доходахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка опубликовал свою декларацию о доходах. Также он обнародовал данные о заработке своей супруги. Информация доступна на сайте ведомства.

Согласно документу, в 2017-м Чайка заработал 11 миллионов 724 тысячи рублей. Это на два миллиона 449 тысяч больше, чем в позапрошлом году. Доход супруги генпрокурора по сравнению с 2016-м остался прежним — восемь миллионов 280 тысяч рублей.

В декларации также указано, что в долевой собственности у жены Чайки по-прежнему имеются квартира площадью 203,6 кв. м. и нежилое помещение (площадь — 175,3 кв. м.). Сам генпрокурор упомянутой квартирой только пользуется, но за ним числится автомобиль ГАЗ-13.

Виктор Жуков
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